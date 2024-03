Precetto pasquale interforze nella Cattedrale

Si è svolta ieri, presso la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Fermo, il tradizionale precetto pasquale interforze. La celebrazione eucaristica, che ha riunito le istituzioni civili e militari fermane, le rappresentanze delle quattro forze armate e di tutti i Corpi dello Stato della città, è stata organizzata dal comando provinciale della Guardia di Finanza in collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri, ed è stata officiata dall’Arcivescovo Monsignor Rocco Pennacchio, coadiuvato dal cappellano militare, don Nicola Masci. Nella chiesa, gremita di uomini e donne in divisa, gli officianti hanno evidenziato la centralità del mistero pasquale nella vita del credente e della comunità ecclesiale, declinando la riflessione alla luce della Parola di Dio nel peculiare servizio a favore del bene comune e della pace. Sentimenti di gratitudine sono stati espressi dall’Arcivescovo, per l’impegno profuso quotidianamente nell’interesse dello Stato e dei cittadini, sottolineando come l’adempimento del dovere si esprima attraverso gesti concreti, azione e adesione operativa. Parole di ringraziamento nei confronti di tutti gli intervenuti ed un ricordo speciale a tutti i finanzieri caduti nell’adempimento del dovere, sono stati espressi dal comandante provinciale colonnello Massimiliano Bolognese.