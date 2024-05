Premio internazionale Postacchini, il violinista vincitore ha solo 9 anni: è Kai Xuan Teavis Wong da Singapore

Un talento, un prodigio. Ha 9 anni e arriva da Singapore Kai Xuan Teavis Wong, il vincitore assoluto del 31esimo Concorso violinistico internazionale Postacchini proclamato trionfatore nel corso della serata finale al Teatro dell’Aquila di Fermo.

Al giovane violinista in premio un violino modello Stradivari 1715 del liutaio teramano Giacomo Nibid e l’archetto realizzato dall’archettaio di Piombino Dese (Pd) Walter Barbiero. Wong, che al mattino si era classificato primo nella sua categoria, la A, di soli 9 anni, è stato premiato dal sindaco di Fermo Paolo Calcinaro che ha sottolineato l’internazionalità del concorso, la sua valenza promozionale per la città ed ha ringraziato la perfetta organizzazione del centro culturale Antiqua Marca Firmana, presieduto da Giulio Vinci Gigliucci, e dal prefetto che ha consegnato la medaglia del Senato. La serata, ha visto anche l’esibizione e la premiazione dei primi classificati nelle altre tre categorie: la francese Marlys Lauriac di 14 anni per la cat. B, la lettone Eva Ter-Sarkisova 21 anni per la cat.C e Yume Zamponi ,18 anni,di Lapedona per la cat. D, prima concorrente del territorio fermano a vincere in una categoria nella storia del concorso.