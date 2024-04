’Premio letterario città di Grottammare’ con Dacia Maraini

Circa mille autori da tutta Italia e non solo, per il ’15° Premio Letterario Nazionale Città di Grottammare – Franco Loi’ che entra nel vivo. La prossima settimana saranno pronti i risultati della valutazione della giuria circa le opere pervenute, per poi arrivare alla giornata di premiazioni del 4 maggio che vedrà la presenza di Dacia Maraini che sarà insignita anche della cittadinanza onoraria da parte della città di Grottammare. C’è stato un exploit per quanto riguarda gli inediti e le opere prime e in generale la nuova edizione si conferma con i grandi risultati della precedente, mantenendo il livello di mille autori. Anche perché l’Associazione Pelasgo 968 di Grottammare, organizzatrice del premio, ha deciso di eliminare tutte le iscrizioni cartacee, che rappresentavano un bel 30%. Ultimi giorni di lavoro, dunque, per il presidente della giuria tecnica, il saggista, giornalista e critico Filippo La Porta, per i presidenti Massimo Lugli per il giallo, Fabiano Massimi per il romanzo storico, Giovanni D’Alessandro per la poesia inedita in lingua italiana, Alessandro Morbidelli per il racconto breve. A capo della giuria che presiede la sezione Premio Speciale Miglior saggio (libro) c’è Elena Malta.