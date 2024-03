Preoccupano le condizioni di Pedro Mendes

I bianconeri torneranno in campo domani al Picchio Village con una seduta di lavoro programmata alle 10.30. Castori e il suo staff, nella settimana che condurrà l’Ascoli alla difficile trasferta di Genova, saranno chiamati a valutare con attenzione alcune situazioni legate all’infermeria. Innanzitutto preoccupano le condizioni dell’attaccante Pedro Mendes che, contro la Reggiana, ha stretto i denti per terminare sofferente l’incontro nonostante il problema fisico accusato durante la ripresa. A lui si aggiungeranno le situazioni di Nestorovski e Masini. L’eventuale rientro del macedone consentirebbe di riavere davanti un’alternativa in più sulla quale contare in questo finale di stagione.

La presenza del centrocampista invece risulterà importante alla luce della decisione del Giudice sportivo che fermerà un turno Di Tacchio. Da capire invece quante saranno le giornate di stop comminate al portiere Viviano. Al Ferraris tra i pali sicuramente vedremo in azione il colombiano Vasquez.