Presentato il biopic su Del Duca

E’ stato presentato nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma, il progetto del documentario su Cino Del Duca. Alla presenza dell’Ambasciatore della Francia, Martin Briens, è stato illustrato questo biopic coprodotto dalla Rai, sullo straordinario imprenditore di Montedinove, trasferitosi a Parigi, divenuto poi Presidente dell’Ascoli Calcio e a cui è dedicato assieme al fratello Lillo, lo stadio delle Cento Torri. Un progetto nato grazie all’intuizione dell’onorevole Giorgia Latini quando era assessore della Regione Marche e proseguito in seguito nel suo ruolo di vicepresidente della Commissione Cultura quando organizzò una missione a Parigi proprio per valorizzare la figura dell’editore marchigiano. Alla presentazione sono intervenuti anche il sindaco di Montedinove, Antonio Del Duca con una delegazione dei suoi concittadini e Mara Benvenga Borgia Del Corona, nipote di Cino Del Duca. Presenti, il senatore Guido Castelli, l’onorevole Giorgia Latini, la consigliera regionale Monica Acciarri e il presidente del Bim Tronto Luigi Contisciani. I ringraziamenti sono andati al direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi e alla giornalista Paola Severini Melograni per un progetto che vede coinvolti il Ministero della Cultura, l’Ambasciata di Francia in Italia, la Fondation Simone et Cino Del Duca, Rai Documentari, QN - Il Giorno, Regione Marche, Bim Tronto, Fondazione Marche Cultura, Comuni di Ascoli e Montedinove, Fondazione Pietro Nenni, Fondazione Lelio e Lisli Basso e Pio Sodalizio dei Piceni. "Con orgoglio oggi rappresento la Regione Marche – ha dichiarato la consigliera Monica Acciarri – perché finalmente viene presentato ’Cino Del Duca, una passione due Nazioni’: un progetto audiovisivo su Cino Del Duca, nato a Montedinove, con una vita da romanzo vissuta tra Italia e Francia".