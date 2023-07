Presentazione del libro 'Lapidi e iscrizioni di Ascoli Piceno' all'Uplea

Giovedì, alle 17.30, al polo culturale Sant’Agostino, si svolgerà la consueta manifestazione di fine anno dell’Uplea, nel corso della quale sarà presentato il nuovo libro edito dall’università popolare del tempo libero e della libera età dal titolo ‘Lapidi e iscrizioni di Ascoli Piceno, duemila anni di storia per le vie, le rue e le piazze’. Nel testo vengono censite, per quanto possibile, tutte le iscrizioni che l’occhio di chi passeggia per la città coglie sulle targhe, sugli architravi di portoni e finestre, sui monumenti e sulle pietre reimpiegate da edifici demoliti. Le iscrizioni sono decodificate, tradotte e commentate. Sono riportate anche brevi note biografiche sui personaggi citati nelle iscrizioni e nelle intitolazioni delle vie e piazze. Il testo riporta, infine, alcuni itinerari turistici per l’osservazione diretta delle epigrafi. Autori del libro sono Giulia Benigni, Giuseppina Imperatori, Carlo Perugini, Leda Pezzoli, Darma Ricciotti.