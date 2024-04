Presenze in salita nei musei: "Ci sono pure tanti giovani"

Ci si aspettava un diluvio, e invece il tempo ha retto, quindi record turisti. Grandi ingressi per i siti museali della Diocesi di Ascoli: solo il Battistero ha sfiorato i 400 ingressi totali a Pasquetta. Il Lunedì dell’Angelo è stato sicuramente il giorno più affollato, ma anche i precedenti non sono stati di certo deserti: si calcola sempre una media di 100 visitatori al giorno per i vari siti della Diocesi. Di chi si tratta? Gruppi o turisti in coppia, per lo più provenienti dalle Marche nord. Ma anche da fuori regione la bellezza di Ascoli non tarda a richiamare l’attenzione: tanti veneti, toscani e piemontesi in visita alle cento torri. Come sottolinea anche il professor Stefano Papetti, curatore scientifico delle Collezioni Comunali di Ascoli: "Nei mesi scorsi abbiamo registrato una crescita del 100% dei visitatori, anche nei periodi meno vivaci, a prescindere dalle feste. Anzi, il picco di visitatori lo abbiamo avuto domenica 24 marzo, in occasione degli eventi Fai, dove quasi 880 persone hanno visitato i siti solo nella giornata di domenica. Le feste pasquali sono state però occasione di ulteriore crescita, visto l’aumento considerevole riportato rispetto all’anno passato. Un aumento che non ha toccato solo i visitatori ma anche la vendita di libri e guide nella nuova sede. Dato interessante è stata la presenza inusuale di tantissimi turisti piemontesi".

Come affermano le operatrici dei siti diocesani, c’è una novità: "Abbiamo accolto tantissimi giovani, tra i 30 e i 40 anni. Non si tratta più di un turismo fatto solo di gruppi molto anziani, anzi, però poche famiglie con piccoli". In definitiva, perciò, si registra una crescita nei confronti dell’anno scorso, e ci si aspetta dunque un’estate piena di turisti, Giuseppina Passamonti presidente V Reggio associazione guide turistiche ci dice: "Le feste sono andate abbastanza bene, con gruppi provenienti da tutta Italia. Il problema di Ascoli è che si rimane qui tre ore massimo e poi i grandi gruppi spesso si spostano sulla costa, mentre le famiglie magari rimangono più tempo in città. Però chi viene è sempre sorpreso. Pasquetta è stato sicuramente il giorno più frequentato, ma ci aspettiamo tanti turisti nel ponte del 25 Aprile, vediamo che c’è già parecchio movimento. Comunque noi oltre ai tour per gruppi abbiamo anche i tour a raccolta del progetto ‘scopri Ascoli con la guida’, che è un valido mezzo per valorizzare la città e ci dà sempre molte soddisfazioni".

Ottavia Firmani