Presepe vivente, ancora spettacolo al parco ’Daniela Calise’

Nel pomeriggio di ieri è andata in scena la seconda rappresentazione della diciassettesima edizione del Presepe vivente di Grottammare nel Parco ’Daniela Calise’. Grande soddisfazione per il presidente dell’associazione Presepe Vivente, Fabrizio Rosati, considerato l’afflusso quasi record di visitatori. Sono arrivati due pullman gran turismo dalla Puglia, 3 pullman dall’anconetano, gruppi da Reggio Emilia che nella mattina avevano visitato Offida e nel pomeriggio si sono recati nel presepe vivente di Grottammare, ma soprattutto sono arrivati pulmini da Porto d’Ascoli, con persone disabili che, grazie alla nuova location, hanno potuto visitare il Presepe vivente percorrendo la pista che attraversa tutto lo scenario della rappresentazione. "Ho molti problemi fisici che mi costringono in carrozzina – afferma Fabrizio Rosati – ma tengo duro per la grande passione che mi guida, affinché questa manifestazione possa andare avanti. Faccio appello ai giovani affinché diano una mano e si avvicinino a questa organizzazione, per evitare che vada a finire. Sarebbe già sufficiente che un solo membro per ciascuna delle oltre trenta associazioni cittadine, entrasse a far parte dell’Associazione Presepe Vivente".