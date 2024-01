Prima prova per le nuovi luci

Ieri sera è stata fatta la prima prova del funzionamento dell’illuminazione lungo il sentiero che collega Cupra a Marano, finanziato con fondi Pil, per circa 250 mila euro. Si tratta della realizzazione di un percorso nella natura lungo 300 metri con un dislivello di 100 metri. I lavori sono ripresi in questi giorni con l’installazione dell’impianto di illuminazione, completamente a led, ma manca ancora il montaggio di un cancello nella parte superiore in prossimità del parcheggio del Castello e la scaletta di collegamento, unitamente ad alcune piccole finiture. Il progetto è dell’architetto Massimo Sciarra ed è stato eseguito dalla ditta Progeco."Siamo ormai alle fasi finali – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – speriamo di poterlo aprire quanto prima per renderlo accessibile ai cittadini. Si tratta di un percorso nel verde e nella storia, che sarà molto gradito".