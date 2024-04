Primavera di eventi: il clou con i bersaglieri

Il primo weekend di Pasqua con il sole dopo anni di pioggia e freddo (c’era stato il sole soltanto nella Pasqua del 2020 in piena Pandemia), ha dato ufficialmente il via alla stagione dei vacanzieri. Le città d’arte in tutta Italia ma in particolare qui nella Marche, sono state prese d’assalto da turisti e visitatori e un po’ tutto il Piceno ha goduto di questo assaggio d’estate. Nel giorno di Pasquetta si sono toccati anche i 30 gradi e sono stati tanti anche quelli che hanno scelto il debutto in spiaggia per godere del primo caldo nonostante il cielo un po’ velato. Dai monti fino al mare comunque i ristoranti, i locali e soprattutto le strutture ricettive, hanno fatto registrare il primo sold out della stagione. Dagli alberghi ai Bed and Breakfast, dagli agriturismi alle Country House, sia ad Ascoli ma anche in Riviera e nell’entroterra Piceno, in particolare sui Monti Gemelli e sui Sibillini, sono stati tanti i turisti che hanno scelto il sud delle Marche per questo weekend di Pasqua. Camere esaurite al Palazzo dei Mercanti, all’Hotel Sant’Emidio, al Guiderocchi, al Villa Pigna e al Pennile e subito grande successo per il rinnovato Hotel 100 Torri gestito dalla famiglia Damiani-Di Lorenzo. Peccato che l’Hotel Gioli di viale De Gasperi sia ancora chiuso perché potrebbe davvero offrire un ulteriore supporto al turismo in termini di ospitalità e comfort. In ogni caso c’è stato il primo vero ‘assaggio’ di quello che saranno i prossimi ponti in programma il 25 aprile e il primo maggio con l’edizione di Fritto Misto e l’arrivo di diversi studenti in particolare dalla Grecia e dalla Spagna per il programma Erasmus. La città di Ascoli è poi attesa da un grande evento proprio nel weekend dal 3 al 5 maggio quando ospiterà il 71° Raduno Nazionale dei Bersaglieri e le strutture ricettive sono già al completo da tempo, anzi ce ne sarebbero volute molte di più per accogliere tutti i Bersaglieri che arriveranno tra le Cento Torri. Un evento che coinvolgerà anche la Riviera che già ieri nel giorno di Pasquetta ha fatto registrare un boom di presenze anche grazie alla riapertura degli Chalet e dei ristoranti sul lungomare. Da sottolineare purtroppo la persistente carenza di aree sosta per i camper.

Valerio Rosa