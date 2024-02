Primavera di eventi in città. Migliaia di bersaglieri in arrivo:: "Anche la disco e Fritto Misto"

Eventi e commercio: un binomio che funziona. I primi portano benefici al secondo, se di qualità e se richiamano persone, il secondo, se collaborativo con aperture anche straordinarie, rende l’accoglienza migliore a beneficio dei primi. L’Arengo e il sindaco Fioravanti questo lo sanno bene e anche per la prossima stagione il Comune sta programmando iniziative e appuntamenti che siano in grado di convogliare in città molte persone. Il primo grande evento, molto atteso dai commercianti (soprattutto del food), è il 71esimo raduno nazionale dei bersaglieri, dal 3 al 5 maggio. Un qualcosa che porterà nel capoluogo Piceno migliaia di ‘piume nere’ e fanfare, con un grande ritorno di immagine per le ‘cento torri’, che avrà riflessi positivi dal punto di vista turistico e economico: saranno infatti presenti tutte le sezioni provinciali, che come da tradizione si ritroveranno per un’unica, grande, festa nazionale. "I grandi eventi – dice l’assessore Monia Vallesi –, da quelli primaverili a quelli estivi, sono tutti confermati. Anche quest’anno, a maggio, tornerà ad Ascoli, ad esempio, ‘La città in fiore’. La manifestazione sarà ancora più grande rispetto al format della prima edizione 2023. Riempiremo la due piazze principali, piazza Arringo e piazza del Popolo, di fiori con tantissimi fiorai e di artigiani che realizzeranno opere sul tema. E ancora, torna in piazza Arringo Fritto misto (dal 19 al 28 aprile ndr) e poi ci sarà il raduno nazionale dei bersaglieri, a me particolarmente a cuore perché sono nell’arma da trent’anni. Il 13 aprile, in piazza del Popolo, tornerà l’evento per i più giovani con i dj, per ricreare nel salotto cittadino una discoteca anni ‘80 e ’90. Alla fine del mese di marzo, dunque in concomitanza con la Pasqua, è in programma un’edizione di street food, ma nel quartiere di Piazza Immacolata, mentre la settimana prima delle festività pasquali, torna in centro il mercatino dell’antiquariato".

"Guadando un po’ più in avanti, sono tutte confermate le notti bianche (Borgo Solestà, Porta Maggiore, Monticelli e quella in centro storico ndr), così come La Milanesiana a fine giugno e anche Controvento a settembre, mentre con Sestieri all’erta, a giugno, si darà il via a tutti gli eventi legati alla Quintana. Ci saranno, naturalmente, altri appuntamenti, ma sono da confermare. Siamo in fase di programmazione, con una calendarizzazione che presto renderemo nota. Saranno comunque tanti e di qualità, stiamo cercando solo di coordinarli al meglio".

Lorenza Cappelli