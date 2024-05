Problemi al Cup, giornata di disagi

Per prenotare una visita al Cup non è di certo il momento giusto, dato il guasto tecnico regionale che ha bloccato il Mazzoni, e tutti gli ospedali marchigiani, nella giornata di ieri. "Non funziona nulla in tutta la regione Marche né prenotazioni né cassa, speriamo che ripartano nel pomeriggio o domani, ma non è detto" rispondono da dietro alle casse. E intanto, le lamentele crescono: "Al telefono mi hanno detto di venire qui perché qui avrebbe funzionato" commenta una cittadina in fila, "ora dovrò tornarci, non so quando". E se il caos ha iniziato a imperare nelle sale d’aspetto in mattinata, alle 13 la situazione è tutt’altro che caotica. Ad accoglierci all’entrata, un cartello che copre lo screen dell’accettazione. Il foglio, scritto a mano, recita "per prenotazioni e pagamenti il sistema è temporaneamente fuori servizio". In aggiunta, un estratto di una comunicazione online: "Si informa che a causa di un guasto tecnico a cui i tecnici cup stanno già lavorando, il servizio questa mattina non sarà attivo". Ottavia Firmani