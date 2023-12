Processione dell’Anno Vecchio. Due giorni con la tradizione

Conto alla rovescia per quello che ad Appignano rappresenta l’evento dell’anno: La Processione dell’Anno Vecchio. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco, prenderà il via questa sera dalle 17 e proseguirà domani. Il centro storico diventerà teatro della tradizionale Processione dell’anno vecchio: la manifestazione appignanese che celebra le esequie del defunto anno e festeggia la nascita del nuovo. Oggi rappresenta il giorno della Veglia Funebre. In programma spettacoli, degustazioni, scenette, magia e superstizione, delirio e goliardia, l’indomabile dolore ed il calore dei partecipanti si avvolge come in un triste e commosso abbraccio attorno alla sontuosa Camera Ardente.Mentre domani sera, a partire sacro e profano si fondono in un curioso e goliardico corteo funebre formato da grotteschi personaggi e costumi simboleggianti i mesi dell’anno, i quali, accompagnati dalla banda strombazzante a tutto fiato una buffa arietta funebre, sfilano per le vie del paese portando sbiadite ghirlande e recitando arcaiche litanie. Le fiaccole della "compagnia Bonamorte" ed i lumini accesi lungo le rue rischiarano il passaggio del "Vescovo". Segue il carro funebre sospinto dall’umano bue e asinello. Sul carro, giace la grande bara dell’Anno Vecchio che allo scoccare della mezzanotte verrà data alle fiamme nella piazza dove tra fiaschi di vino e spettacoli di fuochi, si accoglierà festosamente la nascita del nuovo anno.

m.g.l.