Progetto erasmus con l’Accademia Risorgimento

Dal 21 al 27 aprile la città di San Benedetto ospiterà scuole europee provenienti dall’Austria, Romania, Ungheria e Repubblica Ceca, per un progetto erasmus organizzato dall’Accademia Risorgimento di San Benedetto. Il progetto prevede approfondimenti su peer education, pet terapia, su alimentazione e prodotti tipici del territorio. Si tratterà di un’esperienza che porterà a scoprire il Piceno attraverso passeggiate organizzate nelle città di Grottammare, (compresa la visita ai luoghi frequentati da Ferenc Liszt nel suo soggiorno a Grottammare), San Benedetto e Ascoli oltre che una visita al santuario di Loreto. Il progetto prevede che, in seguito, i giovani di Accademia Risorgimento potranno andare a frequentare le scuole delle Nazioni ospitate. I giovani faranno lezioni sull’ambiente, ma anche sull’inclusione poiché ci sono scuole interessate a questa problematica, come ha precisato Alceste Aubert, project manager erasmus. Il programma prevede la mattina dedicata alla formazione a scuola e il pomeriggio visite guidate che prevedono anche degustazioni di prodotti tipici del Piceno