Progetto servizio civile, volontario con Anmil

L’associazione Anmil Aps Ets di Fermo ricerca un volontario per il progetto del servizio civile, in qualità di impiegato/a amministrativo/a per il supporto alle attività in sede. L’età richiesta va dai 18 ai 28 anni. Contattare il numero telefonico 347/3620502 oppure inviare una email a fermo@anmil.it. Le domande dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024. Per altre informazioni il centro per l’impiego di riferimento è quello di Fermo che risponde ai seguenti contatti: email centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it, pec regione.marche.centroimpiegofermo@emarche.it, telefono: 0734/212656 - 0734/212670. Ancora, agenzia/impresa di servizi di Fermo ricerca impiegato/a amministrativo/a per gestione attività di segreteria e formalizzazione contratti. E’ richiesta abilità nelle relazioni interpersonali, età tra i 25 e i 55, automunito/a. La proposta di contratto è a tempo determinato ed a tempo pieno. Inviare il curriculum vitae, indicando il codice 49726, a centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it.