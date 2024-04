Sono diverse le opportunità di lavoro nella provincia di Ascoli. Di seguito alcuni degli annunci pubblicati dal centro per l’impiego di San Benedetto del Tronto. Per negozio di generi alimentari si ricerca banconista gastronomia con esperienza o apprendista per la stagione estiva che si occupi anche della preparazione in cucina. Studio della provincia di Ascoli Piceno ricerca neo laureati o diplomati ad indirizzo economico under 30 per tirocinio di inserimento in area amministrativa. Per negozio di arredamento si ricerca montatore mobili con esperienza nel ruolo. Azienda ricerca carpentiere/assemblatore meccanico con esperienza nel ruolo o apprendista con diploma ad indirizzo elettromeccanico. Si ricerca anche programmatore informatico under 35 con diploma o laurea in informatica. Si ricercano, poi, apprendista falegname under 30, manutentore elettromeccanico con esperienza nel ruolo o apprendista, muratori e carpentieri edili con esperienza nel ruolo o apprendisti, diplomati ad indirizzo meccanico/informatico ed elettrico/elettronico under 30 per lavoro in produzione e o assistenza tecnica, elettricisti, idraulici con esperienza nel ruolo o apprendisti. Per negozio di ortofrutta si ricerca tirocinante addetto al magazzino e vendita prodotti ortofrutticoli. Ancora, si ricerca cucitrice esperta con pluriennale esperienza nel settore dell’abbigliamento con ottima conoscenza macchina lineare, due aghi. Azienda ricerca personale con esperienza in officina meccanica (molatura, saldatura, assemblaggio) e installazioni presso clienti dei prodotti realizzati. Infine azienda ricerca laureati under 30 ad indirizzo elettronico che si occuperanno del controllo e della gestione di macchinari automatizzati di vari stabilimenti del gruppo nel centro Italia. Contattare il centro per l’impiego di San Benedetto (0735/6556-50/27/18).