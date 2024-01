Protesta per il mancato rinnovo dei contratti: "Andremo avanti a tutela della sanità pubblica picena" Il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, ha incontrato una delegazione sindacale per discutere delle proteste riguardanti il mancato rinnovo dei contratti nel settore sanitario. I sindacalisti hanno espresso le loro preoccupazioni e il presidente ha chiesto una relazione dettagliata per approfondire la questione. La mobilitazione continuerà fino a quando non saranno fornite risposte adeguate.