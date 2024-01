Apprendistato, formazione, inserimento. Contratti di questo tipo non mancano mai scorrendo gli annunci di lavoro. La maggior parte delle aziende si affida a questa tipologia di contratto prima di inserire personale all’interno del proprio organico. Nel Piceno, in questa settimana, sono diverse le possibilità in tal senso. Si ricerca quality manager nella produzione industriale, under 35, in possesso di diploma o laurea ad indirizzo tecnico per attività di supporto al responsabile in ambito ambiente sicurezza e qualità (redazione modulistica tecnica, attività di monitoraggio ecc). Si ricerca anche addetto al customer service, con non più di 29 anni e ottima conoscenza della lingua inglese. Si ricercano pure addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate, under 30, in possesso di diploma, buona conoscenza della lingua inglese e ottima conoscenza del Pc e del pacchetto Office. In tutti e tre i casi, appunto, si offre un apprendistato. Per candidarsi è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di San Benedetto (email: centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it; telefono: 0735/655600).