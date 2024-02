Quanti rebus da sciogliere per mister Castori

Castori e i suoi uomini si preparano al primo vero duello salvezza. I bianconeri ieri mattina al centro sportivo Picchio Village hanno proseguito la preparazione in vista del prossimo match in programma sabato in casa della Feralpisalò (avvio alle 14 al Garilli di Piacenza). L’obiettivo principale dell’Ascoli è tornare a marcare tre punti sulla propria tabella di marcia. La vittoria manca dall’exploit esterno ottenuto in casa del Como (0-2) lo scorso 27 gennaio e proprio contro i Leoni del Garda ci sarà in palio un bottino estremamente importante in merito alla possibilità di riuscire a mantenere la categoria. In classifica i bianconeri (23) precedono i lombardi di due lunghezze e di certo in campo entrambe proveranno a dare l’anima per ottenere un successo in grado di cambiare il percorso fatto finora. Se da un lato i padroni di casa sognano la possibilità di compiere il soprasso sul Picchio, dall’altro invece ci sarà una squadra che proprio nell’ultimo match interno con la Cremonese (0-0) è tornata a mostrare una certa solidità difensiva. La forza espressa dal pacchetto arretrato dell’Ascoli potrebbe costituire un fattore decisamente rilevante, dato lo score fatto registrare dai ragazzi di Zaffaroni al Garilli. Qui la Feralpisalò nelle ultime 5 gare è riuscita a mettere a segno ben 12 reti con una media di quasi due gol e mezzo a partita. Nelle sedute che divideranno dall’incontro, Castori proverà a sciogliere i dubbi legati alla possibile formazione da mandare in campo dal primo minuto. Innanzitutto il dilemma ruoterà attorno al modulo: 3-4-1-2 o 3-5-2. In difesa il tecnico valuterà se riproporre il brasiliano Botteghin o se continuare a puntare sul terzetto visto in campo nell’ultimo match, quando ad affiancare Bellusci erano stati Vaisanen e Mantovani. A centrocampo ecco il rientro di Valzania, dopo un turno di squalifica, che andrà ad affiancare Di Tacchio. Qualora si opti per il trequartista si andrebbe verso l’ipotesi di Caligara tra le linee. Mentre nel solito tandem d’attacco, nonostante il rientro di Nestorovski, potrebbero essere di nuovo Mendes e Rodriguez ad agire in avvio. Nell’altro caso invece, quello che vedrebbe l’impiego di un reparto mediano maggiormente folto, sarebbe possibile ipotizzare la riconferma di Masini come mezz’ala sinistra. Intanto ieri il Giudice sportivo ha reso noto la quarta ammonizione dell’esterno destro Falzerano che andrà ad aggiungersi agli altri diffidati Botteghin, Quaranta e Nestorovski.

Massimiliano Mariotti