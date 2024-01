"Quel rigore ha riaperto la gara"

Quello tra Ascoli e Bari (2-2) è stato pareggio giusto, ma i due episodi che hanno prodotto i due calci di rigore, decretati uno per parte da Ghersini, sono sembrati un po’ generosi anche per il tecnico dei biancorossi. "Dopo un buon primo tempo, gestito al meglio abbiamo iniziato a soffrire nella ripresa – ha dichiarato Marino -. Il rigore, che per me non c’era, ha riaperto la gara ridando vigore all’Ascoli. Non è andata come avremmo voluto. Ci siamo abbassati troppo nel secondo tempo. Avremmo invece dovuto provare a chiuderla. Dopo gli innesti di Puscas e Pucino la squadra ha rischiato pochissimo. Dobbiamo cercare di cambiare la mentalità in alcuni frangenti, non possiamo accontentarci del risultato. L’Ascoli ha creato tanto nel secondo tempo e abbiamo rischiato, ma quando ci siamo messi così non hanno avuto più opportunità tranne che per l’azione del rigore che ha cambiato la partita e ha ridato loro coraggio".