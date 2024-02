Qui Salò. Fiordilino: "Attenzione, gara determinante"

Lo scontro con l’Ascoli di sabato prossimo sarà di importanza vitale anche per la Feralpisalò che a Bari è uscita sconfitta per 1-0 e con i bianconeri proverà a centrare quel successo che in classifica consentirebbe di effettuare il sorpasso proprio sul Picchio. "Da qui alla fine dobbiamo avere la capacità di riuscire a non perdere le partite in equilibrio cercando di portare gli episodi dalla nostra parte – commenta il tecnico Zaffaroni –. Sotto questo punto di vista siamo un attimo indietro, ma dobbiamo continuare a crederci senza mollare. L’importante è che non subentri mai la sfiducia". "La prova di Bari non basta – aggiunge il centrocampista Fiordilino –, teniamo la buona prestazione ma adesso le partite sono sempre di meno e servono i punti. Il campionato procede veloce e non c’è tempo da perdere. Dobbiamo rimetterci subito a lavorare per preparare al meglio la gara con l’Ascoli. Sarà una partita determinante e dovremo migliorare nei dettagli".