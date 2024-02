Quintana, tornano le prove a porte chiuse

Dopo il torneo storico ‘Ascoli, città della Quintana’, andato in scena nel giorno dell’Epifania, ancora una volta si aprono le porte del campo ‘Squarcia’ ai cavalli. Nei giorni scorsi, ad esempio, è stato effettuato il test di ammissione per il corso di formazione e perfezionamento per i cavalieri degli eventi storici. Al termine, sotto l’occhio attento del direttore Umberto Colavita nonché dei due tecnici Paolo Margasini ed Emanuele Capriotti, sono risultati idonei quattro cavalieri: si tratta di Mario Cavallari (Servigliano) e Davide Dimarti (Offida), entrambi chiamati quest’anno a difendere i colori della Piazzarola dopo la separazione del sestiere biancorosso da Nicholas Lionetti, nonché di Aurelio Nencini (Pistoia) e Tommaso Suadoni (Amelia). Idonee anche le due amazzoni Eleonora Lattanzi (di Ascoli, figlia dell’ex caposestiere di Porta Solestà Luigi Lattanzi) e Sara Jane Pianelli (Spoleto). Un grande successo, dunque, per questa prima fase del corso che è stato introdotto proprio quest’anno in occasione del Settantennale della Quintana. Intanto, a proposito di cavalli e cavalieri, oggi e domani tornano le prove a porte chiuse. In largo anticipo rispetto alle giostre del 2024, lo Squarcia apre già i battenti ai sestieri per consentire alle rispettive scuderie e ai binomi di cominciare ad assaggiare il campo dei giochi in vista delle due Quintane, che andranno in scena rispettivamente il 13 luglio (quella in notturna, dedicata alla Madonna della Pace) e il 4 agosto (quella della tradizione, intitolata al patrono Sant’Emidio). Per quanto riguarda le prove di questo weekend, ogni sestiere avrà a disposizione il campo dei giochi per circa un’oretta e mezza. Si comincia oggi alle 10 con Porta Maggiore. A seguire, alle 11.30 scenderanno in pista i cavalieri di Porta Tufilla e alle 13.30 sarà il turno del sestiere di Sant’Emidio. Domani, poi, gli altri tre sestieri: alle 10 tocca a Lorenzo Melosso per Porta Romana, alle 11.30 a Luca Innocenzi di Porta Solestà e alle 13.30 chiuderanno la sessione di test i due cavalieri della Piazzarola, Mario Cavallari e Davide Dimarti. Infine, prosegue la campagna tesseramenti nei sestieri, che è stata avviata lo scorso 29 gennaio. Dopo il passaggio al ‘terzo settore’, infatti, per i sestieranti è necessario iscriversi. Sulle pagine social di ciascun sestiere sono state pubblicate tutte le informazioni, con le fasce orarie, per potersi tesserare.

Matteo Porfiri