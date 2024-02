Rabbia Feralpisalò. Il ds Ferretti grida allo scandalo

Il dopo gara del Garilli è stato decisamente infuocato per la Feralpisalò che ha gridato allo scandalo dopo il gol annullato dal var all’ex Manzari in pieno recupero. L’episodio ha di fatto consegnato la vittoria nelle mani dell’Ascoli (0-1), condannando i Leoni del Garda ad un finale di campionato quasi segnato. "Basta errori della classe arbitrale: non ne possiamo più – tuona il direttore sportivo Andrea Ferretti, ascolano doc e oggi in forza ai gardesani -. Chiediamo giustizia. Purtroppo siamo qui di nuovo a parlare dell’ennesima situazione arbitrale alquanto discutibile. Il problema è che non è la prima volta che accade. La Feralpisalò è spesso penalizzata da errori arbitrali evidenti e ora chiediamo rispetto. Lo ha fatto anche il presidente Pasini durante l’anno, ma non veniamo ascoltati. Siamo forse il club più giovane e meno blasonato, ma non per questo dobbiamo essere condannati alla retrocessione. Una follia annullare un gol così".