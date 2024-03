Raccolta di carrozzine per i mutilati ucraini

La comunità ucraina presente a Grottammare in collaborazione con il Progetto Sai-Sistema accoglienza e integrazione Together Grottammare, promuove una campagna di solidarietà per la raccolta di carrozzine usate per disabili da destinare ai mutilati della guerra in Ucraina. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il supporto dell’associazione I Care per gli aspetti logistici della raccolta. "Grazie al destino e allo Stato italiano – dichiara il portavoce ucraino Ivan Turetskyi – la mia famiglia ed io siamo in pace e sicurezza, ma i miei amici, i ragazzi del mio battaglione che hanno combattuto con me, hanno difeso la nostra Patria e molti di loro sono tornati feriti, senza braccia e gambe. Con questa iniziativa, chiediamo di donare una sedia a rotelle o un mezzo di trasporto per persone con mobilità ridotta. Ringrazio l’Amministrazione comunale per la vicinanza e l’intera comunità di Grottammare per il sostegno e l’aiuto che potrà dare in un momento così difficile per l’Ucraina". Chi ha la possibilità di donare, contattare il 334.7060035 (I Care) o 377.1731917 (SAI Together).