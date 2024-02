’Racconti disumani’ mercoledì al Teatro delle Energie

Con ’Racconti disumani’, da Franz Kafka, uno spettacolo di Alessandro Gassmann che ha per protagonista Giorgio Pasotti, prende il via, mercoledì, ’Scene d’Artista’ la nuova stagione del Teatro delle Energie proposta dal comune di Grottammare e l’amat con il contributo della Regione Marche e con la collaborazione di Profili Artistici. I due straordinari artisti: Pasotti interpretando e Gassmann dirigendo, si misurano con due racconti di Kafka (Una relazione per un’Accademia e La tana) per parlare agli uomini degli uomini mettendo a nudo la superficialità degli stereotipi e raccontando il bisogno di un riparo che ci metta al sicuro. Lo spettacolo è prodotto da Tsa Stabile d’Abruzzo in coproduzione con Stefano Francioni. Le musiche sono di Pivio e Aldo De Scalzi, le scene di Gassmann e Gianluca Amodio, i costumi di Mariano Tufano, il disegno luci di Marco Palmieri, i video di Marco Schiavoni. Inizio spettacoli ore 21. Biglietteria aperta alle ore 20.