Raduno dei bersaglieri. Possibile l’arrivo di Meloni

Al 71esimo raduno nazionale dei bersaglieri potrebbe partecipare domenica anche la premier Giorgia Meloni: l’ufficialità si saprà solo domani ma intanto la presenza viene ritenuta possibile. Il raduno da domani a domenica, con variazioni alla viabilità e alla sosta. Domenica dalle ore 5 e fino al termine della sfilata è prevista la chiusura ai non autorizzati di tutti gli accessi stradali a Piazza del Popolo e Piazza Arringo. L’organizzazione predisporrà il servizio di vigilanza agli accessi con obbligo di utilizzo del conta-persone e compatibilmente ai limiti di capienza previsti dall’apposito piano di sicurezza.

Dalle ore 4,30 alle ore 15 sarà chiusa la Circonvallazione Nord tra l’intersezione con via Bengasi e la rotatoria "ex Gil"); dalle 7,30 alle 15 prevista l’interdizione alla viabilità veicolare su tutte le zone interessate dalla sfilata e sulle vie afferenti o comunque interessate da transiti riservati: Circonvallazione Nord (tratto compreso tra l’intersezione con via Zeppelle/stadio e quella rotatoria ex Gil), viale Federici (tratto tra le intersezioni di via Rigantè e via Sauro), viale Vellei, ponte Nuovo, piazza Giacomini, Lungotronto, via Porta Tufilla (dal Ponte Vecchio all’intersezione con Lungotronto), piazza S. Maria Intervineas, via Trieste, via Ceci, via del Trivio, corso Mazzini (tra via Dari e via Bonaccorsi), piazza del Popolo, via Del Duca, piazza Arringo, piazza Roma, via Dino Angelini (tra via Ricci e via Pretoriana fatta eccezione per i veicoli dei residenti del tratto interdetto e dei disabili muniti di permesso), via Colombo, via Tornasacco, Lungo Castellano Sisto V, viale De Gasperi, corso V. Emanuele, via C. A. Vecchi, via Alighieri, via D’Annunzio, via Bonaparte, via Palestro, via XIX Settembre, via Castelfidardo, piazza Matteotti, Ponte Maggiore, viale Indipendenza, viale della Repubblica, via Tevere, viale Marconi, viale Luciani, piazzale stazione, via Genova, via Torino e via Piemonte, via delle Terme, via Pascoli. Nello stesso orario, inversione del senso di marcia in via Sacconi e in c.so Mazzini (tratto tra via Sacconi e piazza Matteotti) con istituzione del senso unico di circolazione direzione Ovest/Est e obbligo di proseguire in via Porta Tufilla.

Inversione del senso di marcia in viale De Gasperi e Lungo Castellano con istituzione del senso unico di circolazione direzione Est/Ovest e riserva di transito ai pullman bersaglieri; istituzione del senso unico di circolazione direzione Est/Ovest in via Piemonte con transito riservato ai pullman dei bersaglieri; Istituzione del senso unico di circolazione Ovest/Est in via D.Angelini (tratto tra via Falcone e Borsellino e via Pretoriana).