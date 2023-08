Ragazzina investita da un’auto e ricoverata al Salesi di Ancona

Brutto incidente sul lungomare di San Benedetto dove una ragazzina di appena 13 anni è stata investita da un’auto ed ora si trova ricoverata al Salesi di Ancona. L’episodio è accaduto poco prima delle ore 23,00 di domenica sul lungomare Trieste, all’altezza dello stabilimento balneare "Miramare". Secondo la prima ricostruzione del sinistro, la giovanissima, urtata da un’auto e cadendo, ha subito un trauma cranico con diverse contusioni. La centrale operativa del 118 di Ascoli, ricevuta la richiesta di soccorso, ha inviato sul posto un equipaggio della Potes e, contestualmente, considerata la dinamica e la giovane età della vittima dell’incidente, anche l’Eliambulanza. La paziente è stata stabilizzata a bordo dell’ambulanza dell’ospedale e poi trasferita nella piazzola di via Sgattoni, dov’è avvenuto il trasbordo sul velivolo che ha trasportato la tredicenne all’ospedale Salesi di Ancona in codice rosso, anche se le condizioni della piccola paziente non sono apparse particolarmente gravi. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri della locale compagnia che hanno eseguito i rilievi tecnici dell’incidente.