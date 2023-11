Ragioniere con esperienza

Codice pc & informatica srl di Porto San Giorgio ricerca ragionierea (prima nota, fatturazione, operazioni di bilancio), con esperienza e in possesso del diploma di ragioneria, automunitoa. Contatti: tel. 0734673065, email: progetti@ntx.it. Per candidarsi è necessario rivolgersi al centro per l’impiego di Fermo (centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it, 0734212656 - 0734212670).