Rebus ricostruzione. Cantiere fermo da oltre due anni: protesta a Monticelli

Perché i lavori non iniziano nonostante siano stati deliberati oltre due anni fa a seguito degli evidenti danni causati dal terremoto? Sono sul piede di guerra i condomini dell’immobile in Largo dei Gerani 3 a Monticelli. Con una lettera all’amministratore del condominio nel 2022 l’Erap aveva annunciato che l’immobile in questione era stato individuato quale "intervento più urgente in materia di sicurezza sismica". I segni del sisma del 2016 erano infatti molto evidenti: crepe, cemento ammalorato, pezzi di intonaco a terra, etc. Una situazione ritenuta dunque urgente da risolvere.

Il Servizio Tecnico dell’Erap ha anche comunicato a febbraio 2022 (oltre due anni fa quindi) di aver individuato un operatore economico, a seguito di appalto pubblico, per un’operazione di project financing sull’edificio in questione. Nella lettera si attestava che l’operatore privato incaricato dell’intervento aveva stimato in 365 giorni il tempo necessario per completare il lavoro di cui il palazzo in via Gerani 3 aveva bisogno. Ma l’Erap aveva anche comunicato che il disbrigo della pratica amministrativa avrebbe richiesto circa un anno. Per cui, sommando le due cose, l’immobile doveva essere riconsegnato – come da comunicazione Erap – entro la fine dello scorso dicembre 2023. Ma il cantiere è stato solo accennato e in questi due anni e più non è successo praticamente nulla, con grave disagio per gli occupanti degli appartamenti che in questi giorni manifestano tutta la loro rabbia per un impegno assunto da Erap e dalla ditta che doveva eseguire l’intervento, ma che non è stato mantenuto.