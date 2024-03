Rebus trequartista per Castori: suggestione D’Uffizi

Rebus sulla trequarti per Castori. L’Ascoli ieri mattina ha regolarmente proseguito la preparazione in vista della delicatissima gara salvezza di domani contro la Reggiana (avvio ore 16.15). I bianconeri al Picchio Village sono stati impegnati dal proprio allenatore in un lavoro tattico con determinati sviluppi in fase di possesso. Stamattina il tecnico bianconero scioglierà le ultime riserve soltanto a seguito della consueta rifinitura a porte chiuse. Il dubbio più grande da risolvere è quello legato al tassello che sarà chiamato ad agire tra le linee di centrocampo e attacco. La soluzione Caligara si è rivelata un disastro nel corso dell’ultimo match disputato col Brescia e probabilmente non verrà riproposta. In precedenza a ricoprire quelle vesti era stato Valzania nella gara di Piacenza contro la Feralpisalò (0-1). A meno che non si opti per la carta D’Uffizi fin da subito, aumentando il peso offensivo di un reparto che da qualche gara a questa parte sta mostrando difficoltà.