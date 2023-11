Restauratore di mobili con Borse botteghe scuola

Azienda di Monte Vidon Corrado ricerca operaio generico per formazione tecnica di mastro cappellaio che non abbia più di 36 anni. L’azienda intende ospitare il candidato mediante la borse botteghe scuola (link all’avviso: https:www.regione.marche.itricercabandiid_327906841). Impresa artigiana di Porto San Giorgio ricerca, invece, operaio addetto alla lavorazione delle lamiere. Requisiti: età tra i 18 e i 30 anni, automunito. La proposta di contratto è di apprendistato. Ancora, azienda di restauro mobili di Montegiorgio ricerca tecnico per restauro mobili con non più di 36 anni. Titolo di studi: accademia delle belle arti o istituto artistico. eta’ max 36 anni. Anche qui l’azienda intende ospitare il candidato mediante la borse botteghe scuola. Per questi annunci contattare il centro per l’impiego di Fermo (centroimpegofermo.ido@regione.marche.it,0734212656 - 0734212670)