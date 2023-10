"Restituite il cellulare di Montegranaro: dentro ci sono le foto del figlio"

Il cellulare, ormai, è il geloso custode delle foto più care a chi lo possiede e se, in quello di un padre ci sono le immagini di un figlio tragicamente deceduto in un incidente stradale, queste assumono un’importanza e un valore indicibili. E’ così per il padre di Abdelali, il 32enne che ha perso la vita sul finire di luglio in un drammatico incidente avvenuto a Porto Sant’Elpidio.

Il fatto è che, da una decina di giorni, questo padre il cellulare non lo trova più. Mentre si trovava sul mezzo della Tekneko (azienda che gestisce la raccolta rifiuti in città) l’ha lasciato sul sedile del mezzo e poi non l’ha più ritrovato: possibile che gli sia stato sottratto o, anche se meno probabile, che sia andato smarrito.

I suoi colleghi l’hanno aiutato

a cercarlo ovunque, senza risultato per cui hanno voluto lanciare un appello a chiunque possa aver notato il

Galaxy A34 o l’avesse preso,

a riconsegnarlo alla stazione dei carabinieri o alla polizia locale, restituendo il telefono, ma soprattutto tanti cari

ricordi al legittimo proprietario.

