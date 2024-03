Riapre la residenza hotel 100 Torri: "Pronte per questa avventura"

Una gran bella notizia arriva a rafforzare l’accoglienza turistica della città di Ascoli. Riapre proprio in occasione delle Festività Pasquali la Residenza Hotel 100 Torri in via Costanzo Mazzoni a due passi da Piazza del Popolo. L’Hotel, di proprietà di Maria Enrica Tassi, è rimasto chiuso dopo lo stop obbligato per la Pandemia ed ora è pronto a riaprire le sue splendide suite. A gestire la nuova struttura sarà la ‘Società Corte del Sole’ che ha già la proprietà del bellissimo Hotel a Villa Sant’Antonio. L’entusiasmo di Jessica Di Lorenzo e l’esperienza della mamma Mina Damiani sono davvero garanzia di successo. "È con grande entusiasmo – ha dichiarato proprio la bellissima Jessica – che annunciamo la riapertura dell’Hotel 100 Torri, Residenza di Charme 4 stelle nel pieno centro storico di Ascoli Piceno. Abbiamo accelerato i tempi per essere pronti proprio nel weekend di Pasqua e devo dire che come abbiamo messo la disponibilità delle stanze sui vari siti di prenotazione, le nostre camere sono andate a ruba. Già da ieri l’Hotel 100 Torri ha iniziato ad accogliere i suoi ospiti sotto la nuova gestione della Società Corte del Sole che porta con sé un’esperienza ventennale nel settore alberghiero. Questo nuovo capitolo – ha proseguito Jessica Di Lorenzo – rappresenta una continuazione di eccellenza nel panorama ospitale della città. E’ una scommessa che avevo fatto con me stessa anni fa, quella di aprire un’attività di accoglienza nel centro storico di Ascoli e quando si è presentata l’opportunità di rilevare la gestione di questa straordinaria struttura, con mia madre Mina abbiamo deciso di ‘buttarci’ in questa nuova avventura". "Sono davvero felice – ha ribadito la proprietaria dell’Hotel 100 Torri, Maria Enrica Tassi - La Pasqua come risurrezione, ecco un ricordo, al quale sono molto legata ed oggi finalmente, ho affidato la direzione dell’Hotel 100 Torri a dei professionisti e soprattutto ad una famiglia che potrà, sicuramente, mantenere l’identità dell’albergo".

v.r.