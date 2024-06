Riecco Anghiò, il festival del pesce azzurro

Dal 13 al 16 giugno a San Benedetto torna il Festival del Pesce azzurro Anghiò, alla Rotonda Giorgini, che taglia il traguardo delle quindici edizioni, diventando itinerante: successivamente, infatti, nel mese di settembre si terrà a Porto Sant’Elpidio. Anghiò punta a valorizzare la cultura marinara di una delle città italiane più vocate alla pesca, valorizzando e promuovendo la diffusione del pesce azzurro o "pesce verde", stabilendo anche una connessione con le tradizioni delle altre città di mare italiane, vista la presenza di cuochi toscani, laziali e pugliesi (informazioni facebook Anghiò Festival e 3516744284). Organizzato dalla Tuber Communication guidata da Stefano Greco, il festival è stato fortemente rivoluto già dal 2023 dall’Amministrazione Comunale di San Benedetto: "È un brand nostro e riaverlo è anche un nostro vanto. I presupposti sono positivi, per una manifestazione già collaudata", ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo; per l’assessore Laura Camaioni "il festival è un esempio meraviglioso di unione di più anime, esaltazione del cibo in tutte le sue forme". Attive collaborazioni con l’azienda Bkue Shark rappresentata da Corrado Marinangeli alla presentazione. Anghiò (giovedì 13 giugno ore 18-23 e 14, 15 e 16 ore 12-15 e 18-23, possibile anche l’asporto) si presenta con un format di successo consolidato negli anni con venticinque ricette distribuite nel Palazzurro, che cambiano ogni anno e con un ricco programma culturale, il tutto nell’area eventi. A partire dalle Cene Raccontate, realizzate in collaborazione con il Circolo dei Sambenedettesi: "momenti di incontro e di riflessione a tavola, tra le tecniche di pesca e il pesce che troviamo nel piatto", spiega il presidente Gino Troli. Una sezione che avrà come protagonisti da una parte lo storico Gino Troli, e dall’altra il cuoco Federico Palestini, iconico personaggio e ambasciatore della cucina sambenedettese (ore 20.30 13 giugno La pesca pelagica e la luce della notte e domenica 16 Le ‘ccafolle della prima secca). Presenza qualificante sarà quella di Food Brand Marche, il Consorzio che raggruppa i Consorzi di Tutela delle Marche, che organizza tre Masterclass di altissimo livello, ad ingresso gratuito su prenotazione, sui vini marchigiani che saranno tenuti dalla winemaker Eleonora Marconi (13 e 14 giugno ore 19.30, sabato 15 ore 19).

Altrettanto qualificante un altro partner di eccezione, l’Università Politecnica delle Marche: domenica alle ore 18 presenterà il corso nuovo triennale di management delle filiere ittiche, che partirà nella sede sambenedettese a settembre. Inoltre, venerdì 14 e sabato 15 giugno alle 18, previa prenotazione al 353 4109069, è in programma un tour guidato al Museo del Mare e all’area portuale, alla scoperta della biodiversità marina e delle diverse tipologie di pesca, che si concluderà con l’aperitivo negli stand di Anghiò.

Stefania Mezzina