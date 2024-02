Riecco il Sangiuliano. Ciceri non ha dubbi: "Possiamo fare molto" Il Sangiuliano City si prepara per la partita contro il Victor San Marino dopo la vittoria di Forlì. Anche il Fanfulla è fiducioso dopo il successo contro il Ravenna. Il Sant'Angelo ingaggia un nuovo portiere per affrontare l'Aglianese.