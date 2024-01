Riflettori puntati sull’A14 e ferrovia: appuntamento con Italia Viva

Venerdì, alle 17,30, nella sala dei Savi, presso il palazzo dei capitani di Ascoli, si parlerà di ’Autostrada A14, ferrovia adriatica e dei due mari: nuove visioni per lo sviluppo territoriale’. Anche su invito del presidente del consiglio comunale di Grottammare, Luigi Travaglini e della consigliera Marica Scipioni, unitamente agli altri esponenti del partito sul territorio piceno, interverrà Raffaella Paita, senatrice e coordinatrice nazionale di Italia Viva. I saluti saranno portati dal sindaco di Ascoli , Marco Fioravanti, da Maristella Origlia, presidente provinciale di Italia Viva, Giuseppe Silvestri, presidente comunale di Ascoli. Partecipano all’incontro i dirigenti locali e regionali di Italia Viva Marche, amministratori del piceno, associazioni di categoria e comitati. "Sarà un’interessante occasione per affrontare temi di rilevante importanza per le nostre principali infrastrutture, terza corsia autostradale e ferrovia – ha affermato Luigi Travaglini – Si tratta di un incontro aperto a tutti",