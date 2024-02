’Rifugio del cuore’, si parte oggi fino a San Valentino

Apre i battenti ’Il Rifugio del Cuore’ un luogo magico, dove l’amore, l’arte, la passione per la scrittura a mano si fondono dando vita ad una serie di eventi culturali ed iniziative commerciali che, dal Centro GiovArti, si diffondono su tutto il territorio di Centobuchi e Monteprandone celebrando San Valentino, la festa degli innamorati. Le iniziative sono pensate dall’associazione dei commercianti e artigiani ’Centopercento’, in collaborazione con l’associazione culturale ’Alchimie d’Arte’, con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale. L’iniziativa ha aperto ieri e arriverà al 14 febbraio. L’esterno e il giardino del Centro GiovArti sono stati allestiti con cuori, fiocchi, fiori e grafiche celebrative dell’amore, con un grande cuore luminoso installato dal comune nello spazio antistante la struttura. All’ingresso della sala esposizioni si trova una cassetta della posta per partecipare al concorso ’Scriviamo l’amore’. Le parole saranno valutate dalla giuria che decreterà i vincitori: weekend in un centro benessere (1° premio), cena romantica (2° premio) e un buono acquisto in gioielleria (3° premio); un’opera d’arte dell’artista Emidio Mozzoni (premio speciale della giuria).