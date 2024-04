Rintracciati sui social: "E’ stato meraviglioso e indimenticabile"

Ci sono tre generazioni nate da Dennis Hutton Fox, il soldato inglese che apparteneva al Reggimento delle Coldstream Guardse e che è stato nascosto e accudito con disinteressato amore dalle famiglie ascolane al Monte di Rosara. "Probabilmente senza il coraggio delle famiglie di Mattia Antonucci, Michele ed Emidio Tassi nessuno di noi sarebbe qui oggi – hanno detto i familiari giunti ad Ascoli –. Vogliamo dire grazie di cuore a tutti coloro che si sono spesi per questa giornata e che hanno partecipato all’evento, portandoci addirittura in una delle grotte utilizzate da Dennis. E’ stato meraviglioso e indimenticabile". "Una ‘reunion’ nata quasi per caso" spiegano gli organizzatori Bernardino ’Becco’ Giordani, Lorenzo e Luigi Mancini, tutti parenti di Emidio Tassi, uno degli altri due ‘capofamiglia’ che all’epoca decisero di nascondere il militare. "Tutto è partito da un nostro messaggio su Facebook a Tomas Ableman, uno dei nipoti di Dennis: la cosa ha entusiasmato anche lui e alla fine da Londra sono venuti addirittura in otto!". "I motivi che ci hanno spinto a riprendere i contatti con loro – aggiungono gli organizzatori – sono stati da un lato la ricorrenza dell’80esimo anniversario di questa vicenda e dall’altro la possibilità di poter contare ancora sulla presenza degli ultimi testimoni viventi di quel periodo".