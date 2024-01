Ripartiti i lavori lungo via Roma: "Poi il piano per le aree verdi"

A Castel di Lama sono ripartiti i lavori lungo via Roma, a Piattoni, per ultimare l’impianto fognario. Un intervento atteso e invocato dai residenti, l’obiettivo è il rifacimento dell’asfalto. Il manto stradale su tutta la frazione è ridotto a brandelli, tutto questo crea disordine e degrado, ma la cosa peggiore è che rende la strada molto pericolosa. I cittadini hanno chiesto più volte a gran voce un intervento urgente per la sistemazione del manto stradale.

Il 17 gennaio l’amministrazione comunale, rappresentata da Stefano Falcioni aveva incontrato la Ciip e come annunciato nel consiglio comunale aveva manifestato le preoccupazioni sia per i miasmi prodotti dal depuratore, che per gli asfalti di Piattoni.

"Siamo soddisfatti dall’inizio dei lavori, ma in merito a via Roma, a Piattoni – dichiara l’assessore Stefano Falcioni – abbiamo convenuto di non procedere al ripristino dell’asfalto durante l’inverno in quanto le basse temperature potrebbero compromettere il buon esito dei lavori. Il nostro obiettivo è di aggiornarci entro marzo quando, in base ai tempi previsti per il completamento del tratto fognario, valuteremo se procedere con un collaudo parziale dell’impianto per poi lavorare sul ripristino della strada. Intanto – fa sapere Falcioni – nelle prossime due settimane partirà anche il piano straordinario di manutenzione delle aree verdi comunali".

m.g.l.