Ripatransone, la novità nel Lucciarini bis è Magda Verdecchia

Il rieletto sindaco di Ripatransone, Alessandro Lucciarini ha ufficializzato i nomi dei consiglieri che nel prossimo Consiglio comunale di venerdì saranno nominati Assessori. Roberto Pasquali sarà di nuovo vice sindaco, Leonardo Perozzi e Stefania Bruni riconfermati nella carica di assessori e Magda Verdecchia che rappresenta la vera novità della nuova amministrazione comunale ’Lucciarini bis’. Leonardo Perozzi era stato assessore allo Sport, mentre Stefania Bruni era stata assessore alla Cultura, ma non è scontato che saranno riconfermati negli stessi ruoli. Gli incarichi, infatti, non sono stati ancora resi noti in attesa dell’insediamento del consiglio comunale delle 21 del 26 maggio. Il nuovo civico consesso dovrà esaminare le condizioni di candidabilità e compatibilità elettorale dei consiglieri; vi sarà il giuramento del Sindaco; a seguire la nomina della Commissione elettorale; la comunicazione della nomina della Giunta e del vice Sindaco e poi la nomina del Presidente del Consiglio.