Ristori, avviato il censimento della Regione

La Regione Marche ha avviato il censimento dei danni causati dalle avversità meteorologiche registrate nel periodo 16-19 maggio, per quantificare le risorse necessarie a fronteggiare le più urgenti necessità, mediante l’"Attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall’evento". Per segnalare i danni subiti, cittadini e imprese possono utilizzare il modulo pubblicato sul sito web del Comune di Grottammare, alla pagina "Avvisi e bandi". Per rispettare i tempi dettati dalla Regione Marche, le comunicazioni vanno fatte entro il 28 maggio, utilizzando indifferentemente la mail ordinaria o la Pec. Nella scheda, oltre ai dati del dichiarante, vanno specificati il luogo geografico, la descrizione e la stima dei danni. https:www.comune.grottammare.ap.itdocumentisegnalazione-danni-per-i-recenti-eventi-atmosferici-eccezionali