Rocchi ufficializza la nuova giunta Unica sorpresa: Bruno Talamonti

Oggi il neo sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi ufficializzerà la Giunta, ma non si attendono scossoni, alla luce dei risultati usciti dalle urne, poiché i vecchi assessori, probabilmente, saranno anche i nuovi, con qualche delega diversa. Ci sarà la sola new entry di Bruno Talamonti, che non era assessore, ma che rivestiva già un ruolo importante come consigliere delegato alle manutenzioni e il nuovo presidente del Consiglio, Luigi Travaglini. Per fare un cambiamento Rocchi ha provato a ipotizzare una staffetta a metà mandato per far posto a Cristina Baldoni (Città in Movimento) e Stefano Novelli (Solidarietà e Partecipazione), proposta naufragata. Osservando i risultati elettorali, però, un cambiamento vi è stato è riguarda l’equilibrio in Solidarietà e Partecipazione.

Il Pd ha subìto una bella batosta, nonostante il candidato sindaco abbia vinto le elezioni in modo brillante. Il Partito Democratico, infatti, ha portato in consiglio solo due consiglieri, Alessandra Biocca e Stefano Novelli. Luigi Travaglini, primo degli eletti appena sotto la soglia delle 500 preferenze, Rossella Moscardelli, Marica Scipioni, Cristina Baldoni, sono elette nell’area moderata e poi Bruno Talamonti e Monica Pomili eletti in Società civile dell’area di sinistra. Cinque anni fa il Pd contava 6 consiglieri (Stefania Fares, Alessandra Mosca (indipendente), Stefano Novelli, Alessandra Biocca, Luigi Travaglini poi passato ad Italia Viva e Samuela Castelletti indipendente, più il vice sindaco Alessandro Rocchi e il presidente del Consiglio Stefano Troli. Otto in tutto. Evidentemente qualcosa non ha funzionato, poiché il vero sconfitto di queste elezioni grottammaresi e il Pd. Nei giorni scorsi il partito si è riunito per fare un’analisi. Secondo alcune fonti bene informate potrebbero esserci cambiamenti ai vertici.

Marcello Iezzi