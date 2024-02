Rugby, tra San Benedetto e Jesi un match tirato che finisce pari

Termina in parità la sfida tra la Fi.Fa Security di San Benedetto del Tronto e lo Jesi Rugby 70 con il punteggio finale di 17-17, gara valida come 13’ giornata di Serie B e anche per la Coppa Marche con gli jesini che alzano il trofeo al termine di un match di grande intensità in cui i locali si sono fatti preferire nel primo tempo, subendo la reazione ospite nella seconda parte di gara. Primo tempo con i sambenedettesi governare la gara con la prima metta di Vaccari trasformata poi da Di Bartolomeo e bissare al 25’ sempre con uno sprint di Vaccari in meta, trasformato ancora da da Di Bartolomeo. La reazione jesina nel finale di frazione con a prima metà che non viene poi trasformata per un parziale di 14-5 all’intervallo. La spinta di Jesi si fa sentire nella ripresa con un fallo di punizione assegnato all’Unione rugby decreta altri 3 punti realizzati con un calcio magistrale da notevole distanza da Di Bartolomeo. Alcuni errori in difesa e la spinta jesina però portano alla seconda meta degli ospiti. Lo Jesi continua a spingere, i rossoblu faticano e viene espulso un giocatore e un altro ammonito, costringendo a giocare in 13 negli ultimi 10 minuti. Gli ospiti trovano la meta del pari allo scadere per il 17-17 finale. Nell’occasione il presidente Fir Marche Vittorio Petretti ha consegna la Coppa Marche allo Jesi Rugby 1970, in quanto vincitrice del match di andata a ottobre.