Sabato arbitra. Rapuano di Rimini: 15 precedenti

Catanzaro-Ascoli sarà diretta da Antonio Rapuano della sezione di Rimini. Il fischietto romagnolo potrà vantare l’ausilio degli assistenti Marco Ceolin di Treviso e Marco Ceccon di Lovere di Bari. Quarto uomo ufficiale Enrico Gemelli di Messina. In sala var invece vedremo all’opera Antonio Di Martino della sezione di Teramo con Alberto Santoro di Messina ad assisterlo. Il Picchio sulla sua strada ha incrociato Rapuano in ben 15 circostanze. Il bilancio parla di 6 successi bianconeri, 4 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima occasione resta quella del 7 maggio 2021 che vide la formazione di Sottil battere in casa il Cittadella per 2-0 (le firme di Buchel e Bajic) centrando il tanto atteso matematico mantenimento della categoria. Tra gli altri incontri diretti al Del Duca ci sono il successo per 1-0 ottenuto dall’Ascoli sul Pisa il 26 dicembre 2019. In precedenza, sempre nella stessa stagione, i bianconeri superarono in casa il Livorno (2-0) nella gara del 19 settembre.