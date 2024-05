Salto triplo di Fumagalli. Dai dilettanti alla massima serie

Triplo salto in avanti per Tommaso Fumagalli. A Como non si sono ancora esauriti i festeggiamenti per il meritato ritorno in serie A a distanza di 21 anni dall’ultima volta. L’incredibile promozione in massima serie ha letteralmente stravolto la vita e la carriera calcistica dell’attaccante 24enne che era approdato in forza ai lariani nel mercato di gennaio dopo essere stato rilevato dallo Giana Erminio. "Il mio percorso calcistico è stato molto particolare – ha raccontato Fumagalli -. Sono passato dalla D al raggiungimento della serie A in pochissimo tempo, cambiando completamente la mia vita. Dalle serie minori porto con me la voglia di sporcarmi le mani per raggiungere i miei obiettivi, faticando e lavorando duramente. Non so esattamente perché i tifosi mi sostengano in questo modo così caloroso, ma so che in campo metto tutta la grinta del mondo. Al momento di entrare in campo sapevo che l’ultima di campionato sarebbe stata una partita importantissima per il club, i tifosi e la mia carriera".