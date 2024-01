Samb, avanti così. Ora guai fare passi falsi. Sabato scocca l’ora del derby col Fano in crisi

Non doveva fallire l’appuntamento con l’Avezzano e non ha deluso le aspettative la Samb che, anzi, ha messo in campo qualità, tecnica e carattere. Ha fatto davvero bella mostra di sé questa Samb che non era neppure partita bene ma è riuscita a reagire al gol subito in avvio, a trovare il pareggio per poi dettare il gioco fino alla fine. Un segnale forte alle dirette concorrenti in una domenica perfetta dove anche tutti i risultati dagli altri campi hanno girato a favore della Samb che è così riuscita ad accorciare le distanze sulla prima della classe Campobasso. Questo, poi, è un campionato che con ogni probabilità si deciderà tutto negli scontri diretti e la Samb domenica si è aggiudicata il primo.

Tutta un’altra Samb, insomma, rispetto a quella che negli ultimi due mesi era passata da un più 5 in classifica sulla seconda ad un meno 5 sulla prima. A dicembre quando dopo la sconfitta con la Vigor Senigallia l’intero progetto era andato in discussione, la società aveva deciso di puntare sul mercato e dare fiducia a mister Lauro. Ora, i frutti, di quel mercato si vedono tutti. Valeva effettivamente la pena di aspettare un Luca Senigagliesi così trascinante (domenica gli è mancato soltanto il gol). E dire che nelle prime uscite non aveva impressionato così. Suo l’assist sul 2 a 1 realizzato da Pagliari. Poi, Fabbrini, ha messo la ciliegina sulla torta mettendo a segno il terzo gol. Qualità indiscussa la sua, dopo oltre sette mesi è tornato in campo, la prima apparizione a Tivoli in rossoblù e domenica il debutto al Riviera delle Palme. Mancava l’appuntamento con il gol da 3 anni. L’ultimo lo aveva realizzato in Romania, con la casacca della Dinamo Bucarest, in casa dell’FC Hermannstadt, il 13 gennaio 2021. In Italia, invece, in Serie B, con lo Spezia a Vercelli, altro 2-0, era l’11 febbraio 2017. In mostra i nuovi acquisti ma in realtà l’intera squadra ha meritato applausi. Ora, però, c’è da continuare su questa strada tanto più che al prossimo confronto diretto (a Chieti il 28 marzo) mancano due mesi nei quali la Samb potrebbe davvero vincerle tutte se saprà confermare quella stessa qualità, tecnica e carattere viste contro l’Avezzano. Guai a cullarsi sugli allori. Sabato i rossoblù giocano d’anticipo, a Fano. Un Fano in piena crisi societaria.

La prevendita dei biglietti è partita, ieri, alle 16 e resterà aperta fino alle 19 di venerdì. Sono 500 i biglietti a disposizione dei tifosi della Samb per la trasferta di sabato a Fano (alle 14.30). Il botteghino ospite dello stadio Mancini resterà chiuso il giorno della gara. Tagliandi al prezzo di 10 euro (più i diritti di prevendita) nei punti Vivaticket. Non pagano gli under 12. In casa Alma sarà Giornata Granata, dunque non saranno validi gli abbonamenti.

