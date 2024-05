Samb Da Pezzola a Pagliari, chi resta e chi va

La Samb non può perdere tempo. Se lo scorso anno tutto è stato fatto in fretta oggi, Vittorio Massi e il suo staff possono programmare il prossimo campionato con largo anticipo. Ed ora, quindi, c’è tutto il tempo per preparare ed allestire una formazione competitiva per il prossimo campionato di Serie D. Ma soprattutto per dare al club rossoblù una struttura societaria e tecnica da professionisti. Solo dopo questi due primi step si passerà alla costruzione della squadra. Sul fronte societario, al momento non si registrano possibili ingressi.

Bisognerà quindi vedere se Vittorio Massi riuscirà a coagulare intorno alla sua figura lo stesso gran numero di sponsor di questa stagione, ma soprattutto se riuscirà a coinvolgerne qualcuno all’interno della Samb. C’è poi da inserire una figura che gestisca il club, sempre seguendo le direttive del presidente. In pole position c’è sempre Luca Faccioli con il dirigente veneto che a breve avrà un nuovo colloquio con il vertice rossoblù.

Il diesse Stefano De Angelis è stato confermato in tempi non sospetti da Massi ed a meno di clamorosi colpi di scena sarà compito suo costruire la nuova Samb. E poi ecco l’allenatore. Tutti gli indizi portano ad Ottavio Palladini presente sia nell’ultima giornata di campionato a Senigallia che a L’Aquila. Il 2004 Pagliari ha manifestato al suo entourage la volontà di restare. Chi lascerà sicuramente la Samb è il centrale Leonardo Pezzola. Il classe 2002 è seguito da formazione di Serie C con Ancona, Latina e Virtus Cerignola in testa.

Giudice sportivo. 1.000 euro di multa per la Samb perché “propri sostenitori hanno 50 seggiolini della tribuna, lanciandone 8 sul terreno di gioco. Inoltre, i medesimi sostenitori hanno divelto una parte del parapetto della tribuna”. Oltre all’ ammenda il club rossoblù potrebbe dover affrontare ulteriori spese nel caso in cui L’Aquila decidesse di richiedere un risarcimento per i danni subiti. Squalificati per un turno Scimia, Bontà e Sirri.

Festa rossoblù. Domenica 26 maggio saranno esattamente 50 anni dalla seconda storica promozione della Samb in Serie B con Marino Bergamasco in panchina. Per l’occasione l’associazione Samblegend ha organizzato una rimpatriata con alcuni dei protagonisti. Alle 11.30 saranno ricevuti in Comune dal sindaco Spazzafumo e poi tutti a pranzo presso l’Hotel Calabresi. Presente anche il presidente della Samb Vittorio Massi.

Benedetto Marinangeli