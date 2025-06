Samb: De Angelis accelera per le riconferme, Gennari verso la Pistoiese

La Samb stringe i tempi per le riconferme. Il diesse Stefano De Angelis vuole arrivare alla quadra entro la prossima settimana. I casi più spinosi riguardano Mattia Gennari e Luca Guadalupi. Le strade tra il centrale difensivo di Città di Castello e la Samb sono destinate a dividersi. A meno di clamorosi colpi di scena Gennari nella prossima stagione agonistica non vestirà la maglia rossoblù. Con ogni probabilità firmerà con la Pistoiese un biennale. Il club toscano ha vinto la concorrenza di Ravenna e Treviso. Un lumicino di speranza c’è ancora per Luca Guadalupi. Il play maker pugliese è tentato dal restare alla Samb ma le sirene del Barletta che gli ha offerto un accordo estremamente importante sotto il profilo economico lo stanno tentando. A 29 anni ha l’occasione per monetizzare l’ottima stagione con la Samb. Anche perché su certe cifre il club del Riviera delle Pame non può competere. In C i costi contrattuali si raddoppiano e quindi il quantum economico per vincolare un calciatore vanno ad inficiare in modo sensibile sul bilancio. Il diesse De Angelis a breve chiuderà i discorsi e formalizzerà gli accordi raggiunti con i difensori Pezzola, Zini e Chiatante, l’attaccante Battista e il centrocampista Paolini con i quali ci sarebbero già delle intese di massima. "L’accordo ufficiale ancora non c’è - ha detto Paolini alla festa rossoblù in piazza Carducci a Grottammare - ma la mia volontà di restare è massima. A giorni parlerò con il direttore e spero di trovare l’accordo e la firma". De Angelis, comunque, sta lavorando anche per rinforzare la squadra da mettere a disposizione di Palladini. Ed ha già fissato un obiettivo per il reparto offensivo.

Si tratta dell’attaccante del Teramo classe 2000, Nouhan Tourè. Il club abruzzese, però, ha tutte le intenzioni di trattenerlo con l’esterno offensivo guineano che non disdegnerebbe di tornare a calcare i campi professionistici con la maglia rossoblù dopo le esperienze nelle giovanili del Carpi ed una carriera tra i dilettanti. La trattativa è in itinere. Il suo sostituto nel Teramo potrebbe essere Fabio Baldassi che non verrà riconfermato nella Samb. L’attaccante romano dopo un buon inizio di stagione è stato condizionato da un lungo infortunio muscolare che ne hanno inevitabilmente pregiudicato il rendimento, ma che non ne hanno intaccato le ottime qualità tecniche.

Lascerà la Samb anche Diego Fabbrini che potrebbe trovare una sistemazione in un club toscano, mentre il portiere classe 2004 Emanuele Semprini vanta sempre un buon mercato in Serie D. In tal senso la sua uscita apre il campo all’arrivo di un estremo difensore di esperienza che farà da chioccia a Tommaso Orsini che proseguirà la sua crescita a difesa della porta della Samb.

