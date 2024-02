Samb e tifosi ci credono. In più di mille a Riccione

"Ci siamo dati una pacca sulle spalle. Siamo sempre più convinti di avere una squadra fortissima. Abbiamo pareggiato domenica a Fossombrone, ma non è finito il mondo. Lasciamo lavorare staff e squadra: sono dei professionisti, sanno quello che devono fare. Adesso ci aspettano undici partite, tre punti sempre". E’ quanto ha riferito, ieri, il presidente Vittorio Massi, ai microfoni di Vera Tv, al Samba Village, dove, nel primo pomeriggio, prima della ripresa degli allenamenti, c’è stato un lungo confronto tra il direttore sportivo Stefano De Angelis e la squadra prima e la dirigenza tutta e mister Maurizio Lauro dopo. Un confronto doveroso dopo il pareggio maturato sul campo del Fossombrone che ha inevitabilmente portato con sè una serie di critiche da parte dei tifosi, sui social, soprattutto all’indirizzo del tecnico Maurizio Lauro. Il mister non è in discussione, la parole del presidente sono chiare. La società crede nell’operato dell’allenatore, nel lavoro nel ds Stefano De Angelis e nella forza della squadra. D’altra parte mettere in discussione l’intero progetto ad undici gare dalla fine del campionato non avrebbe senso. Adesso più che mai occorre mantenere i nervi saldi e lottare fino alla fine per non vanificare l’intera stagione. Mancano ancora undici gare da giocare e questo campionato ha dimostrato in più occasioni quanto può ancora succedere di tutto. E poi, la Samb ha dalla sua che il confronto diretto con il Campobasso lo giocherà in casa. Certo, a quell’appuntamento non dovrà aver perso altro terreno sui molisani che sono tornati a comandare la classifica con due punti di vantaggio. La Samb non può più lasciare punti indietro, non può commettere altri passi falsi. La società ci crede. Ci credono i tifosi della Samb che in poco più di una giornata hanno polverizzato la prevendita dei 990 biglietti dati in dotazione per il settore ospiti in vista della trasferta di domenica a Riccione.

Terminati i tagliandi messi a disposizione dei tifosi rossoblù, ora il club romagnolo potrebbe concederne altri, sta attendendo il via libera delle autorità per riservare un altro settore dello stadio Nicoletti ai sostenitori della Samb. Ma non si avranno notizie, in tal senso, prima di giovedì. Vincere un campionato non è mai facile ma a San Benedetto la spinta dei tifosi ha portato in più occasioni a risultati insperati sia quando c’era in ballo la salvezza, sia quando c’è stata in ballo la promozione. Ed ancora una volta la spinta della piazza potrebbe risultare decisiva. I mille e forse di più che raggiungeranno Riccione potrebbero fare la differenza su una gara che non si presenta per niente facile. La Samb, domenica, si troverà davanti un avversario in salute e in serie positiva da sei turni. Lo United Riccione dall’inizio del girone di ritorno non ha mai perso e ha messo insieme 12 punti. Servirà una grande Samb, domenica, e da qui alla fine per tornare in serie C.

s. v.