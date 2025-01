Samb, ecco la nona: cade pure il Notaresco

Sambenedettese 3Notaresco 2

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6; Zoboletti 6, Pezzola 6,5, Gennari 6, Orfano 6; Candellori 6,5 (27’ st D’Eramo 6), Guadalupi 6,5; Kerjota 6 (32’ st Battista sv), Moretti 7,5 (42’ st Chiatante sv), Baldassi 6 (19’ st Lulli 6); Eusepi 8 (43’ st Sbaffo sv). A disp. Grillo, Fabbrini, Tourè, Tataranni. All. Palladini 6,5

NOTARESCO (3-5-2): Pappalardo 5; Sirimarco 5,5, Pulsoni 5,5, Ferri 5; Braccia 6 (16’ st Agostini), Di Cairano 5 (29’ st Loukaris 6,5), Arrigoni 6, Di Bartolo 6 (37’ st Belli sv), Forcini 6 (27’ st Intinacelli sv); Infantino 7, Sall 6,5. A disp. Cervellara, Felici, Taddei, Ciutti, Alimenti. All. Evangelisti 6

Arbitro: Hamza Riahi di Lovere 6 Guardalinee: Orlando- Nkenkeu Teulem

Reti: 8’ pt Moretti, 29’ pt Infantino, 34’ pt e 17’ st Eusepi, 45’ st Loukaris

Note – Spettatori 5.129. Amm. Ferri (N), Gennari (S), Baldassi (S), Kerjota (S), Di Bartolo (N). Angoli 7-7. Rec. 0’ pt, 4’ st

La Samb come il compositore tedesco Ludwig van Beethoven suona contro il Notaresco la sua nona sinfonia. Il 3-2 contro la formazione abruzzese sancisce la vittoria numero nove consecutiva per la formazione di Ottavio Palladini ad una sola lunghezza dal record realizzato nel campionato di serie D 2011-2012 quando i successi di fila furono dieci. E domenica prossima ecco il big match del Gran Sasso d’Italia con L’Aquila che ha sbancato Recanati ed insegue sempre i rossoblù a nove lunghezze. Non era semplice avere ragione di un Notaresco ben messo in campo dal tecnico Evangelisti che se l’è giocata alla pari con la capolista. Il gol all’ 8’pt di Moretti, al suo secondo centro consecutivo incanalava subito la partita sui binari consoni alla formazione rossoblù. Al 29’ pt ecco però, il pari firmato da Infantino al suo quinto gol dall’arrivo a Notaresco. Ci ha pensato, però una magia di capitan Eusepi a riportare la Samb in vantaggio cinque minuti dopo. Aggancio volante di destro su preciso lancio di Guadalupi e sinistro mortifero all’angolino basso alla sinistra di Pappalardo. Partita finita? Neppure a parlarne con il Notaresco che ci prova ma la retroguardia rossoblù fa buona guardia.

La ripresa vede la Samb subito in avanti ed al 9’ ecco la traversa colpita da Guadalupi su calcio di punizione. Otto minuti dopo i rossoblù calano il tris e sempre con Eusepi, alla sua seconda doppietta consecutiva al Riviera dopo quella rifilata all’Atletico Ascoli ed al quinto centro in tre partite. Il bomber rossoblù raggiunge così quota undici nella classifica marcatori. La Samb addormenta il match. A due minuti al novantesimo scocca l’ora di Alessandro Sbaffo. Un paio di palloni toccati con il Notaresco che accorcia le distanze con Loukaris su assist di Sall. Una rete che fa arrabbiare Palladini ma sono i rossoblù a portare a casa i tre punti davanti al governatore Acquaroli e al sottosegretario Albano.

Benedetto Marinangeli